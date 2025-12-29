VaiOnline
Sant’Antioco.
30 dicembre 2025 alle 00:32

Dossi dissuasori, installazione interrotta per ragioni di sicurezza 

Dossi rallenta traffico o strisce pedonali rialzate? È rimasto il dubbio in Via Matteotti dove a seguito di alcuni lavori, si stava provvedendo alla bitumazione della strada e dove hanno fatto la loro comparsa alcuni dossi che sono stati rimossi subito dopo. In tanti hanno addebitato la rimozione all’eccessiva pendenza registrata dai primi automobilisti in transito. Pericolosi se non segnalati, questa la motivazione che ha imposto la demolizione. «La Polizia locale e l’ufficio tecnico sono intervenuti per una questione legata soprattutto alla sicurezza - ha detto il sindaco Ignazio Locci - poiché il lavoro che si deve realizzare prevede un intervento di sette passaggi pedonali rialzati con una pendenza di 14 centimetri, questi vanno realizzati e segnalati immediatamente. La pausa natalizia avrebbe potuto rappresentare un rischio per gli automobilisti. Non si può lasciare la realizzazione di questi interventi a metà perché possono precludere la sicurezza stradale». Alla ripresa dei lavori, l’intervento prevede la realizzazione di 7 passaggi pedonali rialzati e immediatamente segnalati lungo via Matteotti, zona periferica ad alto tasso di traffico stradale e dove, effettivamente, i limiti di velocità e gli autovelox, non sono stati sufficienti.

