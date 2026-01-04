Domani i Re Magi nel presepe vivente 

Cala il sipario sul presepe vivente della basilica di Sant’Elena, allestito nel cortile della chiesa che potrà essere visitato ancora domani nel giorno dell’Epifania dalle 10,30 alle 12,30. Nell’occasione è previsto l’arrivo dei Re Magi a cavallo che porteranno i doni alla capanna dove ad attenderli ci saranno la Madonna, San Giuseppe e il Bambino.Aperto i primi giorni di dicembre il presepe, con la ricostruzione del villaggio di Betlemme, ha raccolto numeri da record con tantissimi visitatori.

E continuano anche gli appuntamenti del Centro commerciale naturale Sant’Elena assieme ad Artifizio e Libri a Buffet. Oggi dalle 16,30 tombolata per tutti con Minnie e Topolino di Lets Rox animazione nell’auditorium della basilica, seguirà alle 19 il concerto con gli Skaoss.Il The Old Tipsy di via D’Annunzio ospita “Armonie di Natale”, rassegna musicale ideata e prodotta dall’associazione culturale Gong: prossimo appuntamento domani dalle 16,30 alle 18, con laboratorio rivolto ai bambini fino ai 14 anni per avvicinarsi al mondo della batteria e delle percussioni, a cura di Marco Sotgiu. Alle 21 il Christmas Swing 5tet, con Bob Montalbano (voce, chitarra, armonica), Maurizio Piasotti (tromba), Roberto Boi (basso) e Marco Sotgiu (batteria), con la partecipazione di Laura Sotgiu.

