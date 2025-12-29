Dolcenera a Mamoiada veste i panni dei Mamuthones 

«Da sola una persona non riesce a indossare queste pelli e questi campanacci, ha sempre bisogno di farsi aiutare per completare la vestizione?». Ha raggiunto Mamoiada nel pomeriggio di ieri. Dolcenera voleva esserci, a tutti i costi. Un modo per mostrare a tutti il suo legame con l’Isola, quel rapporto da consolidare con addosso la maschera-simbolo del carnevale barbaricino. La cantautrice e polistrumentista pugliese è diventata un Mamuthone, come per magia, nella sede della Pro Loco.

«Senza dubbio la vestizione è un’esperienza energica», ha ribadito l’artista, accompagnata dal leader e cantante degli Istentales, Gigi Sanna. Nella notte di mercoledì scalderà il palco di Bitti, insieme al gruppo musicale nuorese, per uno dei concerti di Capodanno più attesi. «La sensazione che si prova, con questa maschera, è quella di avere una grande corazza», ha concluso l’artista. «Un’esperienza bellissima». Insomma, il carnevale barbaricino miete come sempre consensi, conquista con i suoi riti ancestrali.

RIPRODUZIONE RISERVATA