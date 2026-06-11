Dj, live music e party accendono l’estate 

Inaugurazioni estive, party house e latini, il rap della nuova scuola alla serata Zona Trap e il dj Correnti all’Elysium.

Oggi. Ultima del Dopolavoro Croccante al Good con i dj Mas, Sanna e Catena (house/italiana). La festa Bellini è al Niu con Luma e Busonera. Al Bacan show musicale di Rovelli poi djset afro house. Festa Euphoria alle Terrazze, live poi djset house. All’Elysium c’è il dj Max Correnti. Serata latina all’Azul con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Al Maè house ed elettronica con Butterfly: mixano Prax, Sanna, MaxiM e Spedicati. Zona Trap all’Operà: ospite Promessa. All’Aqua gli Smash Hits, poi Pagliero, Berrita, Solla. Atenevm all’Albachiara, con B-Miken, Mass e Ranzani. Al Frontemare pr di Escape, in consolle Meloni, Venc e JFK. Musica house con dj Contu al Flower.

Domani. Il compleanno della dj Marascia al Niu Nervi: dal dopocena house ed elettronica con C_Sky, Deja e Ena. Radio fortuna al Coco beach: mixano Lady Galluga, Lorenzo, Mura, Riva Undici. Al Bacan djset house dal tramonto. All’Azul afro, latin e hits con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Al Fico d’India Hot Summer night con Bandit e Luzik, vocalist Jany. Il dj Spyne è al Superclub della Marinella, con i dj Leoni, Farigu e Siddi. All’Albachiara Venc, Spoli, Piana e Lucente. Millennium hits al Flower con Guax. Al Relax Bar c’è Kambò. All’Operà musica latina Bebecita e i dj capitanati da Roly, ospite anche Jay Santos. All’Aqva, latino e hits. Fuori città, parte lo Tsunami: mixano Cabua, Sanchez e Serra. Al Maiori live con Riccardo Melis e Alessio Serra, poi djset latino di Solinas. Allo Sciabecco serata house targata Jetlag.

Domenica. Musica latina alla Marinella con i dj Roly, Manolo e Fueghito. Vespa party al beach club di Is Molas, con Meloni, Laddo e Jfk.

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