Disastro italiano, passa solo Cobolli 

Indian Wells. Nel secondo turno di Indian Wells Flavio Cobolli batte in rimonta Miomir Kecmanovic, con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-4 e si salva dal disastro italiano. Matteo Berrettini cede al numero 4 del mondo Alexander Zverev in 2 set (6-3 6-4), Lorenzo Musetti, al rientro dopo il drammatico ritiro di Melbourne, resiste un set poi cede per 7-5, 6-1 all’ungherese Marton Fucsovics, 56 Atp.

Nella notte di giovedì erano caduti al primo turno Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli: un tonfo per il primo, con il 6-0 6-1 in favore dell'americano Mackenzie McDonald; una sconfitta più sudata per il secondo, messo ko 7-6 6-4 da Rinky Hijikata. Erano avanzate, invece, Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio, con un'ottima prestazione contro la coppia formata dalla romena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson, numero 17 del ranking Wta in singolare.

L’unico a segno

L’unico a vincere è Cobolli (reduce dal successo di Acapulco): parte bene, con un break nel terzo gioco del primo set, ma cede il servizio subito dopo a Kecmanovic, per poi concederlo di nuovo nell'ottavo game. Nel secondo set, invece, un break nel quarto gioco consente al romano di riscattarsi e di riportare la partita in parità. Nel terzo e decisivo parziale, all'azzurro basta il primo game: strappato il servizio al serbo, mantiene la velocità di crociera per poi chiudere il match sul 6-4. I numeri uno azzurri, Jannik Sinner (contro il ceco Dalibor Svrcina) e Jasmine Paolini (contro Anastasia Potapova) hanno giocato quando in Italia era passata la mezzanotte.

