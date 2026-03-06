VaiOnline
tennis.
07 marzo 2026 alle 00:23

Disastro italiano, passa solo Cobolli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Indian Wells. Nel secondo turno di Indian Wells Flavio Cobolli batte in rimonta Miomir Kecmanovic, con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-4 e si salva dal disastro italiano. Matteo Berrettini cede al numero 4 del mondo Alexander Zverev in 2 set (6-3 6-4), Lorenzo Musetti, al rientro dopo il drammatico ritiro di Melbourne, resiste un set poi cede per 7-5, 6-1 all’ungherese Marton Fucsovics, 56 Atp.

Nella notte di giovedì erano caduti al primo turno Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli: un tonfo per il primo, con il 6-0 6-1 in favore dell'americano Mackenzie McDonald; una sconfitta più sudata per il secondo, messo ko 7-6 6-4 da Rinky Hijikata. Erano avanzate, invece, Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio, con un'ottima prestazione contro la coppia formata dalla romena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson, numero 17 del ranking Wta in singolare.

L’unico a segno

L’unico a vincere è Cobolli (reduce dal successo di Acapulco): parte bene, con un break nel terzo gioco del primo set, ma cede il servizio subito dopo a Kecmanovic, per poi concederlo di nuovo nell'ottavo game. Nel secondo set, invece, un break nel quarto gioco consente al romano di riscattarsi e di riportare la partita in parità. Nel terzo e decisivo parziale, all'azzurro basta il primo game: strappato il servizio al serbo, mantiene la velocità di crociera per poi chiudere il match sul 6-4. I numeri uno azzurri, Jannik Sinner (contro il ceco Dalibor Svrcina) e Jasmine Paolini (contro Anastasia Potapova) hanno giocato quando in Italia era passata la mezzanotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Caprile e Palestra in azzurro

l Gaggini, Pilia
Il conflitto

Carburanti, stangata senza fine: i rincari maggiori sono nell’Isola

In due giorni prezzi su del 5%, peggio solo in Valle d’Aosta 
Luca Mascia
La Maddalena.

Osservazione breve, reparto a rischio

Andrea Busia
Referendum

Voto sulla giustizia, la partita è aperta Tutti i big in campo

Anpi e Gentiloni per il No Picierno: noi, sinistra per il Sì 
Cooperative.

Legacoop, nuovi vertici per i 140 anni

Alla festa dell’associazione il passaggio di testimone tra Claudio Atzori eIgnazio Angioni 
Roberto Carta