Disagio mentale, pazienti in tour fra i dipinti 

La mostra su Salvatore Fiume, allestita nelle suggestive sale dell’ex Convento dei Cappuccini, conquista il pubblico anche in queste torride giornate d’agosto. Un tuffo nella cultura, un luogo dove sorprendersi e rilassarsi, uno spazio inclusivo. Come dimostrano anche le prossime visite guidate, a cura del direttore artistico Walter Marchionni, richieste e programmate dal Servizio riabilitazione psichiatrica - centri diurni dipartimentali di Selargius e Marina Piccola. Nelle settimane a cavallo di Ferragosto, in due appuntamenti diversi, una dozzina di pazienti della Asl di Cagliari, accompagnati dai rispettivi operatori, avranno modo di conoscere da vicino l’arte e i colori dei maestri della Scuola del libro di Urbino.

La mostra - inaugurata lo scorso 16 luglio - offre l’esposizione di dipinti originali e incisioni appartenenti all’artista siciliano, provenienti dalla Fondazione Fiume di Canzo, unitamente a opere uniche, incisioni e litografie, di Dino Marchionni e Vitaliano Angelini.

Un’esposizione, un racconto per immagini, un tuffo nell’arte che vuole essere un tributo a una delle scuole più illustri del panorama europeo dall’Ottocento ad oggi. La mostra, con allestimenti del Museo Magmma Villacidro, è finanziata dal Comune di Quartu, con il sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna.

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