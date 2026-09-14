Dinamo, si ferma Michele Vitali Venerdì test contro l’Esperia 

Sassari. Salta l'amichevole contro l'Omegna, ma venerdì al PalaSerradimigni a fare da sparring partner alla Dinamo ci sarà l'Esperia. La partita inizierà alle 15.30. Potrebbe anche essere l'ultimo test prima del campionato di A2 che per la squadra sassarese avrà inizio domenica 27 settembre a Milano contro l'Urania. E lo sarà anche per i cagliaritani, che inizieranno la Serie B Interregionale lo stesso giorno in casa contro Monferrato.

Sarà ancora una Dinamo incompleta. Oltre all'assenza del play canadese Kaze Kajami-Keane, sostituito dallo statunitense Brandon Young, e del play Riccardo Pisano, c'è anche da registrare lo stop alla guardia-ala Michele Vitali che ha riportato un infortunio alla mano destra nel match contro Brindisi giocato a Cagliari giovedì. Non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma il rischio è di saltare un paio di gare. ( g.m. )

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