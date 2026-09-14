SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Basket.
15 settembre 2026 alle 00:10

Dinamo, si ferma Michele Vitali Venerdì test contro l’Esperia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Salta l'amichevole contro l'Omegna, ma venerdì al PalaSerradimigni a fare da sparring partner alla Dinamo ci sarà l'Esperia. La partita inizierà alle 15.30. Potrebbe anche essere l'ultimo test prima del campionato di A2 che per la squadra sassarese avrà inizio domenica 27 settembre a Milano contro l'Urania. E lo sarà anche per i cagliaritani, che inizieranno la Serie B Interregionale lo stesso giorno in casa contro Monferrato.

Sarà ancora una Dinamo incompleta. Oltre all'assenza del play canadese Kaze Kajami-Keane, sostituito dallo statunitense Brandon Young, e del play Riccardo Pisano, c'è anche da registrare lo stop alla guardia-ala Michele Vitali che ha riportato un infortunio alla mano destra nel match contro Brindisi giocato a Cagliari giovedì. Non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma il rischio è di saltare un paio di gare. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 