Dinamo, secondo test contro Zagabria 

Sassari. Dalla presentazione elegante con gli sponsor ieri sera alle Tenute Sella & Mosca, a quella più sanguigna di stasera al PalaSerradimigni che prevede anche la seconda amichevole precampionato. Doppia vetrina per la Dinamo che dalla discesa in A2 ha raccolto energie per il rilancio grazie anche alla conferma degli sponsor che continuano a sostenerla non solo come massima rappresentante del basket, ma anche portatrice di valori e testimonial delle bellezze naturali e archeologiche della Sardegna. Come d'abitudine Geppi Cucciari ha condotto l'evento. «Entusiasmo, famiglia e gruppo compatto», le parole più gettonate da staff tecnico e giocatori.

Al PalaSerradimigni

Oggi è il gran giorno per i tifosi sassaresi. La squadra verrà presentata al PalaSerradimigni alle 19.30, mentre alle 20.30 si disputerà l'amichevole contro la Virtus Zagabria ex Cedevita Junior. La squadra era una sorta di formazione giovanile della Cedevita Olimpija Lubiana e si è iscritta alla A1 croata e alla Aba 2 Liga, la Seconda Divisione di quella nota come Liga Adriatica. La Virtus Zagabria ha confermato due pedine fondamentali del roster: il playmaker Mate Kalajžić e il coach Vladimir Krstić.

Nella squadra sassarese assente il play canadese Kaze Kujami-Keane, che starà fermo almeno sino a tutto ottobre per l'infortunio. Non dovrebbe essere utilizzato il play Riccardo Pisano, che si sta ristabilendo da un problema fisico.

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