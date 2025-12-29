Dieci milioni di euro per il porto turistico 

Lievitano a 10 milioni di euro le risorse per costruire il porto turistico di Sarrala. Consentiranno di realizzare il primo stralcio funzionale dello scalo, che prevede 100 posti barca (la stima finale è di 400), completi delle necessarie opere a terra e infrastrutture di servizio. Il tetto dei 10 milioni è stato raggiunto con lo stanziamento di 4,3 milioni di euro, su proposta dell’assessore regionale si Lavori pubblici, Antonio Piu, che hanno incrementato i 4 milioni di euro già assegnati nel 2023 e il milione e 680mila euro provenienti dai fondi Pia (Programmi integrati di agevolazione) e mutuo infrastrutture.

«Un traguardo importante, raggiunto grazie a tanto lavoro, a una visione chiara e alla capacità di non arrendersi. Perché - puntualizza il sindaco di Tertenia, Giulio Murgia - nulla arriva per caso: gli obiettivi si conquistano nel tempo, un passo alla volta, mettendo insieme ogni singolo tassello. È stato decisivo dimostrare agli interlocutori, cioè a chi mette a disposizione le risorse, che l’amministrazione politica e la struttura tecnica sono presenti, unite e determinate nel portare avanti il progetto».

Lo scalo di Sarrala è inserito nel Piano della portualità turistica regionale, a conferma del suo valore strategico. «Nel 2026, tramite convenzione con la Regione – spiega Giulio Murgia – il ruolo di soggetto attuatore passerà alla società in house Opere e Infrastrutture della Sardegna, che curerà il completamento della progettazione esecutiva e l’avvio della gara per la realizzazione dei lavori».

