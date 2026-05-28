Derubata, investì e uccise il ladro: chiesto l'ergastolo per l’imprenditrice 

Viareggio. Aveva investito e ucciso un uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio: la Pm Sara Polino ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, investendolo più volte a bordo di un suv, il 52enne marocchino Noureddine Mezgui. Nell'udienza di stamani, davanti alla Corte d’Assise di Lucca, la perizia psichiatrica sulla Dal Pino ha escluso il vizio di mente per la donna. Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. I due professionisti sono stati ascoltati in aula giovedì e la corte ha chiuso l'istruttoria dibattimentale. I giudici hanno ascoltato la difesa della donna, guidata da Enrico Marzaduri, e i legali di parte civile, gli avvocati Enrico Carboni e Gianmarco Romanini.

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