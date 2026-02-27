Denuncia uno stupro, arrestato il dj di un disco bar 

Dee-jay e stupratore. Si trova da alcuni giorni agli arresti domiciliari un uomo accusato di aver costretto una ragazza a subire un rapporto sessuale. Violenza che sarebbe seguita all’incontro avvenuto tempo prima tra i due in un disco bar cittadino dove l’accusato sarebbe solito intrattenere e far ballare i clienti dalla consolle con un dj set di musica dance. Questa la sostanza della denuncia fatta dalla ragazza in questura, dove ha raccontato le tappe della vicenda, dalla conoscenza nel locale a un primo approccio, definito consenziente. La fase successiva avrebbe però visto l’indagato, secondo la donna, abusare di lei nonostante il dissenso al rapporto.

Tra i punti oscuri resta il quando e il dove sarebbe avvenuto l’episodio al vaglio degli inquirenti. Vista la delicatezza del caso, gli agenti della polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica e del pubblico ministero Gianni Caria, hanno verificato le parole della vittima e avrebbero registrato diversi elementi a supporto delle contestazioni. Prove che attesterebbero la responsabilità dell’accusato, il quale sarebbe di nazionalità straniera ed è difeso di fiducia dall’avvocato Francesco Chessa. Per l’uomo il giudice delle indagini preliminari ha disposto al momento gli arresti domiciliari.