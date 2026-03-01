VaiOnline
Sestu.
02 marzo 2026 alle 00:34

Decine di carri per la sfilata di Carnevale 

Un tripudio di colori, musica, festa. Come ha detto Alessandro Bullita, presidente dell’associazione Friends che ha organizzato l’evento, «oggi finalmente abbiamo riportato a Sestu un grande sogno».

Su Carraxeri Sestesi è stato un trionfo, e la tradizione dei carri è tornata. Erano decine, più i gruppi, e migliaia di persone hanno vissuto una giornata unica. «Noi abbiamo dedicato il nostro carro alla lotta contro l’inquinamento marino», raccontava Daniele Serci di Los Bronzetos di Barumini. «Il nostro tema si chiama In giro per il mondo», ha spiegato Riccardo Cancedda da Gonnosfanadiga, «e siamo più di 700 solo nel nostro gruppo». Anche la banda Verdi di Sestu era presente, in versione Puffi. Nel pubblico risate ma anche emozioni: «Torno indietro a quando i carri si costruivano a casa di mio padre, 45 anni fa», ricordava Carla Cossu. In tanti sono venuti apposta: «Sono di Nurri», diceva Tiziana Medas, «adoro il carnevale e anche questo è fantastico, non potevo mancare».

