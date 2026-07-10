De Giorgi condannato a 3 anni e mezzo  

I giudici hanno ritenuto provata la corruzione, mentra è arrivata l’assoluzione per la tentata truffa. Al termine del processi che si è celebrato davanti alla Seconda sezione del Tribunale di Cagliari, l’ex consigliere regionale ed ex finanziere Valerio De Giorgi, 61 anni, è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione assieme al costruttore di Quartucciu, Corrado Deiana. Assolto, invece, Marco Pili, ex collaboratore dell’esponente di Fortza Paris che era poi confluito nel gruppo Misto. Per i due imputati condannati, il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda ha disposto anche l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di trattare con la pubblica amministrazione.

La sentenza

Si è chiusa dunque con due condanne per corruzione e l’assoluzione dall’ipotesi di tentata truffa il processo nei confronti dell’ex finanziere eletto nel 2019 in Consiglio regionale con Fortza Paris e poi confluito nel gruppo Misto. Si tratta di una sentenza di primo grado, dunque non definitiva, che sarà certamente impugnata dalle difese una volta depositate le motivazioni della decisione. A condurre le indagini della Guardia di Finanza è stato il pubblico ministero Giangiacomo Pilia che aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati: secondo l’accusa De Giorgi si sarebbe fatto consegnare dal costruttore Deiana il testo di un emendamento ad alcune norme urbanistiche, poi approvato dal Consiglio regionale, che avrebbe consentito un intervento edilizio a Quartucciu i un terreno riconducibile alla famiglia del politico, ottenendo così in cambio un vantaggio economico costituito in alcuni appartamenti. L’ex finanziere e sil suo collaboratore, Marco Pili, sono stati invece assolti dall’ipotesi di tentata truffa comunitaria: la Procura era convinta che stessero promuovendo la nascinta di una Pro Loco cagliaritana per ottenere e spartirsi dei fondi pubblici. Terminato il processo quest’accusa è caduta sia per De Giorgi che per Pili, difeso dai legali Pier Andrea Setzu e Renato Chiesa.

Le difese

L’ex consigliere regionale e difeso dagli avvocati Patrizio Rovelli e Debora Amarugi, mentre il costruttore di quartucciu è assistito dal legale Franco Villa. Nel corso del dibattimento i due imputati hanno sempre ribadito che tutto era stato fatto seguendo le norme, sottolineando che anche altri emendamenti presentati da diversi consiglieri puntavano alla stessa modifica urbanistica. Ora si attenderanno le motivazioni, poi la difesa potrà appellare.

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