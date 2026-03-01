de amicis, solo un pari 

Nella Caam il ventesimo turno dell’Over gioca a favore della leader Medilav, in campo stasera nel big match con la Jupiter. La De Amicis infatti non va oltre l’1-1 con Gli Incisivi, gol di Patrizi e Cocco. A quota 37 punti c’è il Bar Dessì che grazie a Obbili, Manis e al doppio Lussu supera i Kaproni e aggancia anche la Muppet, sconfitta 3-0 dalla Neri Antiquariato /Barracca Manna in rete con Zucca (doppietta) e Ammirevole. Un gol di Atzori consente allo Sporting Diddo’s di liquidare il Settimo 1967. Non si è disputata Aiace-Toti Lounge Bar: gli ospiti non si sono presentati.

Master

In attesa dei due posticipi di oggi Santiago-Muppet e Flamengo-Is Cortes il Deximu con una rete di Caria aggancia il terzo posto nei Master e approfitta della sconfitta a sorpresa della Stella Rossa Villacidro (3-1) contro il Settimo 1967. Un Careddu in grande evidenza con un tris e Amorese regalano il successo per 4-1 (e il quinto posto) alla Fedele Lecis sulla Thermomax (a segno con Atzori). A un punto dagli asseminesi c’è il Kalagonis, che con Corona e Rubiu stoppa l’Atletico Uta 1984. Ferma la Jasp Mercato San Benedetto.

Inarrestabili

Sempre inarrestabile la Fly Divani negli Ultra: il 3-0 sul Cagliari 2007 ne conferma la piena leadership in un ottavo turno di ritorno che domani mette di fronte la vicecapolista Pgs Audax Frutti d’Oro e la Zuddas Gomme G&G Market. Si conferma al terzo posto il Brancaleone grazie al 3-1 sull’Albedo, sempre in lizza per l’ottavo posto (utile agli spareggi) ora occupato dalla Libertas Barumini, che ha impattato col Calasetta (0-0). Prosegue la corsa in sesta posizione la Cra RS Mediterranea/Ulisse (vittoriosa di misura sulla Horsham/La Fenice), davanti di un punto sulla Nivea Karalis che infligge una cinquina agli Amatori Elmas 2024. Rinviata la sfida tra Teddy Boys e Colonial Fruits.

Senior

Nella seconda giornata di ritorno dei Senior si è disputata solo la sfida tra Serbariu e Accademia Sulcitana terminata 2-2. Non si è giocata Polisportiva Orrolese-De Amicis ed è stata rinviat Maracalagonis-El Carnicero. Stasera scendono in campo Deximu e Cra Regione Sardegna, in lotta alle spalle della capolista De Amicis e di I Love Monserrato che sfiderà Gli Incisivi nel posticipo in programma il 18 marzo.