Davanti all’ecocentro cumuli di rifiuti 

Trovare rifiuti abbandonati proprio accanto all’ecocentro pare proprio un brutto scherzo. Eppure accade spesso L’ultimo avvistamento però, segnalato dai cittadini, ha dato da pensare: un mucchio di scarpe antinfortunistiche nuove. Indignazione sui social, ma anche ironia. C’è chi ipotizzava che qualcuno abbia dovuto gettarle per svuotare la scarpiera, chi vorrebbe recuperarle perché sembrano ancora buone, chi invitava a cercare un 41, ma non bis. Dal resto della città arrivano però tante segnalazioni di abbandoni di rifiuti qua e là. Ad esempio in via Costa, dietro le cassette rosse delle lettere. «La situazione di degrado qui c’è dal 2021», fa notare Paola Taccori, «ultimamente tra i rifiuti si è aggiunto pure uno scaldabagno». E poi in via Dante e all’angolo con via Manzoni, o ancora nella strada Pitz e Pardu, dove di recente hanno trovato un’intera camera da letto. La Polizia Locale e i Barracelli intensificano i controlli. (g.l.p.)

