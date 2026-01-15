VaiOnline
Teatro.
16 gennaio 2026 alle 00:33

Daniela Vitellaro e Francesca Cogoni di scena a Pirri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiude domenica (18 gennaio) a Pirri a Casa Saddi (via Toti 24) “Una domenica dall’armadio 2026”, la rassegna di teatro, musica e performance contemporanee diretta dal Teatro dallarmadio. Due gli spettacoli in cartellone.

Si parte alle 18 con “La morte della Vergine” di e con Daniela Vitellaro, in collaborazione con Teatro dallarmadio: il racconto di Annuccia Bianchini, figura legata alla celebre tela di Caravaggio, che ripercorre la propria vita e la propria fine. Gli organizzatori precisano che lo spettacolo potrebbe contenere linguaggio scurrile e/o urtare un pubblico particolarmente sensibile.

Alle 18.30 cambio di palco: Francesca Cogoni, sempre in collaborazione con Teatro dallarmadio, presenta “Bella Villa Clara”, un lavoro che intreccia memoria e documenti storici a partire dalle cartelle cliniche, dalle lettere e dalle testimonianze dei primi anni del Novecento del manicomio “Villa Clara”.

Una domenica dall’armadio si conferma come un luogo di ricerca e attraversamento dei linguaggi scenici contemporanei: una rassegna che sceglie il rischio creativo, sostiene i debutti e mette al centro la relazione viva tra artista e spettatore, interrogando il presente attraverso il teatro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 