Daniela Vitellaro e Francesca Cogoni di scena a Pirri 

Si chiude domenica (18 gennaio) a Pirri a Casa Saddi (via Toti 24) “Una domenica dall’armadio 2026”, la rassegna di teatro, musica e performance contemporanee diretta dal Teatro dallarmadio. Due gli spettacoli in cartellone.

Si parte alle 18 con “La morte della Vergine” di e con Daniela Vitellaro, in collaborazione con Teatro dallarmadio: il racconto di Annuccia Bianchini, figura legata alla celebre tela di Caravaggio, che ripercorre la propria vita e la propria fine. Gli organizzatori precisano che lo spettacolo potrebbe contenere linguaggio scurrile e/o urtare un pubblico particolarmente sensibile.

Alle 18.30 cambio di palco: Francesca Cogoni, sempre in collaborazione con Teatro dallarmadio, presenta “Bella Villa Clara”, un lavoro che intreccia memoria e documenti storici a partire dalle cartelle cliniche, dalle lettere e dalle testimonianze dei primi anni del Novecento del manicomio “Villa Clara”.

Una domenica dall’armadio si conferma come un luogo di ricerca e attraversamento dei linguaggi scenici contemporanei: una rassegna che sceglie il rischio creativo, sostiene i debutti e mette al centro la relazione viva tra artista e spettatore, interrogando il presente attraverso il teatro.

