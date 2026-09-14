«Daniel è pulito, diffido chi parla di positività a droghe» 

Le «notizie diffuse su risultati positivi di natura tossicologica sulla persona di Daniel sono prive di fondamento».

Daniel Maldini ha voluto, come si legge in una nota, fornire precisazioni, attraverso il suo legale Danilo Buongiorno. «Anzi, gli esiti sono assolutamente e totalmente negativi. Gli esami tossicologici effettuati stamattina (ieri per chi legge) da Daniel, addirittura direttamente dalla struttura ospedaliera della sua attuale squadra di calcio, hanno dato infatti esito completamente negativo di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente».

Il legale ha anche aggiunto che «Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti. E i test - ribadisce - sono completamente negativi». «Le gravi notizie diffuse in questi giorni, tese a violare gravemente l'immagine del calciatore sono allo stato del tutto inveritiere. Si diffida chiunque - prosegue il legale - dal comunicare e o divulgare tale inveritiera notizia attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione: tanto più senza la verifica preliminare della veridicità della fonte di provenienza. Con riserva di tutelare l'immagine e la reputazione del calciatore tramite azioni civili e azioni penali ex art 595 n2 del codice penale», ossia per diffamazione. Tornando alle indagini, dopo che la Polizia locale di Milano avrà completato gli accertamenti, gli atti saranno trasmessi alla Procura e, come avviene in questi casi, potrebbe essere aperto un fascicolo per guida in stato di ebbrezza. Per contestare le lesioni stradali, invece, è necessaria una querela dei danneggiati.

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