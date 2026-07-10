Da tutta l’Isola per la pallavolo e per scoprire il territorio 

Sono arrivate da tutta la Sardegna per vivere un’esperienza sportiva a contatto con la natura e con la tradizione nel cuore del Sarcidano. Le 36 giocatrici di pallavolo sono sbarcate a Isili per la quarta edizione del Renny camp, la seconda nell’entroterra sardo. L’iniziativa è dell’Associazione sportiva dilettantistica Pgs Gionis Sassari-Latte Dolce. Le giornate si dividono tra allenamenti e momenti di scoperta del territorio: un connubio fra sport e cultura.

Le atlete, oltre che incontrare le giocatrici locali, hanno potuto conoscere le risorse naturali della zona ma anche i simboli della tradizione e della cultura isilese, come i ramai. «Lo spirito del camp si ispira agli ideali salesiani dell’accoglienza, della condivisione, dell’amicizia», ha detto Mauro Katalan, uno degli organizzatori, «cerchiamo di coinvolgere più ragazzi possibile anche se non sanno giocare a pallavolo».

Isili si conferma così terra di sport e nel fitto calendario di iniziative ed eventi di questa estate si inserisce anche la pallavolo. «Speriamo con questa iniziativa di coinvolgere più ragazzi e di far conoscere sempre di più la pallavolo nel nostro territorio», ha detto Graziella Lai, dirigente pallavolo della Polisportiva. Soddisfatta tutta l’organizzazione composta da tecnici e accompagnatori specializzati. «Abbiamo trovato un ambiente familiare e una fiducia inattesa anche da parte di chi gestisce le strutture recettive», ha detto Denise Sanna.

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