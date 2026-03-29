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Al Polese.
30 marzo 2026 alle 01:10

Cus liquidato, Il Terralba resta in scia 

Decide una rete di Sanna La battistrada è ancora a +1 

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Cus Cagliari 0

Terralba F. Bellu 1

Cus Cagliari (4-2-3-1) : Pillittu, Prefumo, Piroddi, Carboni (41’ st Perra), Biondi, Flores Kramarenko (17’ st Simoni), Siddu, Puddu, Camba, Tumatis (11’ st Porcedda), Onnis. In panchina Astarita, Fanni, Loddo, Zucca, Mudu, Piccioni. Allenatore Lantieri.

Terralba F. Bellu (3-4-3) : Toro, Porru, Lasi, Tosi (20’ st Mereu), Ciarniello (45’ st Frongia), Lardieri (28’ st Carta), Orrù, Sanna (29’ st Piras), Poddesu, Piras (25’ st Corda), Cherchi. In panchina Orrù, Atzori, Grussu, Allenatore Porcu.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Rete : pt 8’ Sanna.

Note : ammoniti Orrù e Cherchi. 3’ pt-4’ st. spettatori 100 circa.

Il Cus Cagliari cade in casa al Polese per 0-1 contro il Terralba Bellu ma, complice il pari tra Selargius e Pirri, mantiene un vantaggio di quattro punti dalla zona rossa dei playout. Gli ospiti, invece, continuano ad inseguire la lepre Guspini a meno uno dalla vetta, pronti ad approfittare di un minimo passo falso della capolista. Gara equilibrata, che il Terralba si aggiudica grazie all’innato senso del gol di Sanna.

La partita

Scocca l’8’, corner da sinistra di Ciarniello e Sanna, 43 anni e non sentirli, fa il movimento giusto per mettere fuori causa i difensori del Cus in un’area affollata, impatto perfetto di testa, palla in rete per lo 0-1 che, alla fine, si rivelerà decisivo. Il Cus reagisce con orgoglio e qualità: Siddu, di nuovo titolare dopo oltre tre mesi, aggira un avversario, palla in area per Camba, ma il bomber ha un aggancio difettoso e l’occasione sfuma. Al 27’ è lo stesso Siddu ad avere una buona occasione, ma l’esterno offensivo degli universitari calcia con il corpo all’indietro e la sfera si perde sul fondo. Al 36’ Piroddi serve con una splendida palla in profondità Camba, ma il bomber non riesce a girare in rete. Il primo tempo si chiude con una palla gol del Terralba: buco della difesa di casa sugli sviluppi di un piazzato, ma né Tumatis né Onnis riescono a deviare a rete.

La ripresa

Al 7’ della ripresa Terralba ancora pericoloso: Lardieri, da sinistra, servito da Porru, calcia a rete ma Biondi si inserisce sulla traiettoria e salva Pillittu. Il Terralba si abbassa, il Cus ci mette tanto orgoglio: al 19’ percussione di Siddu, palla a Piroddi ma la difesa ospite si salva. Al 94’ è Siddu ad avere la palla del pari: girata di testa in area piccola ma Toro ha un grande riflesso e salva in extremis la vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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