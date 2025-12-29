Cus e Sarroch, un derby spettacolare e incerto  

Nel Pala Pirastu finalmente affollato Cus Cagliari e Sarlux Sarroch hanno risposto presente e regalato emozioni. Il derby della serie A3 è stato un condensato di colpi di scena, il Cus Cagliari ha vinto (3-2) una partita già persa, l’esatto opposto per Sarroch, che ha perso un match (quasi) vinto. Alla fine dei conti, e del girone di andata, il Cus Cagliari è balzato al quinto posto affiancando Acqui Terme, scontro diretto in Piemonte sabato prossimo. La Sarlux Sarroch ha difeso la settima posizione, l’ultima che conduce ai playoff.

Cosa è successo

Sono tra le squadre più efficaci a muro dei due gironi della A3. Quando Menicali ha murato Saibene e mandato il Cus 9-5, la panchina della Sarlux ha chiamato il time out. Da quel momento Sarroch ha alzato il muro, che ha assicurato nel primo set una dote di sei punti, bloccando Biasotto, miglior marcatore della A3 (202 punti). Sull’1-0 e 22-20, primo blackout di Sarroch. Il Cus Cagliari, che nel momento più difficile ha mandato in battuta il ventenne Francesco Soru, ha atteso la strenna natalizia, che Sarroch ha confezionato con un errore in battuta, due attacchi out e un’infrazione. Non c’è stato un episodio particolare nel quarto set, quando Sarroch sul 2-1 e 12-8 si è fermato. Il Cus con un parziale di 15-5 ha ribaltato set e partita. Nel tie break la rimonta è stata di Sarroch, da -5 (4-9) a 12-12. Gozzo, infortunato, è entrato per dare centimetri intestandosi il punto nel muro a tre del primo match point.

Il dopo gara

Nel dopopartita, la consapevolezza di avere offerto uno spettacolo di qualità.

Simeon, coach del Cus Cagliari, ha evidenziato «il cuore della squadra e l’aver vinto il terzo derby su tre». Denora Caporusso, sponda Sarroch, rifletteva sui motivi della sconfitta. «I tifosi hanno visto una bella partita, spero siano contenti, noi lo siamo meno».

