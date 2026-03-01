VaiOnline
Iglesias.
02 marzo 2026 alle 00:33

Cto, saltano le visite programmate: «Il medico non c’è»  

Mattinata confusionaria quella di martedì scorso al reparto di allergologia del Cto di Iglesias, quando diversi pazienti si sono recati all’ospedale per visite programmate da tempo, per scoprire poi sul posto che la dottoressa incaricata era assente da giorni e nessuno li aveva avvisati.

A raccontare la vicenda è Ottavio Massidda, paziente che è arrivato in città per la visita medica direttamente da Carloforte: «Sono arrivato alle otto e mezza, previo appuntamento confermato tramite il Cup. Mi hanno fatto aspettare, ma la dottoressa non si è presentata. Dopo aver chiesto alla caposala, mi è stato detto che era assente da cinque giorni, senza che il reparto o il Cup fossero stati informati. È assurdo: non si può ignorare l’assenza di uno specialista per così tanto tempo. Solo verso le 10,30 il Cup è stato informato e ha potuto riprogrammare le visite».

Bina Bonifai, anch’essa di Carloforte, conferma la confusione e la contraddittorietà delle informazioni: «Arrivata per la mia visita, ci hanno detto che la dottoressa era in malattia, ma le versioni sono cambiate. Sono tornata venerdì e la dottoressa mi ha personalmente chiesto scusa, organizzando i test allergologici nel pomeriggio per rimediare al disagio». Massidda sottolinea anche il problema organizzativo: «Bugie e disorganizzazione per coprire errori interni».

In replica, l’Asl Sulcis Iglesiente ha dichiarato: «Oggi stesso verificheremo l’accaduto, che non rappresenta il nostro modus operandi. Ci attiveremo immediatamente per fare chiarezza e per venire incontro ai pazienti, individuando laddove necessario nuove disponibilità per le visite nel più breve tempo possibile».

