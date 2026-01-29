Crollo nella casa, paura per una novantunenne 

Momenti di paura ieri mattina a Sestu per il crollo di calcinacci e detriti da un’abitazione in via Cagliari. I Vigili del fuoco, intervenuti dopo alcune segnalazioni di cittadini, hanno fatto irruzione nella casa trovando nella camera da letto la padrona di casa, Speranza Schirru, 91 anni: per fortuna la stanza dove riposava non è stata interessata dal crollo. L’anziana si trovava a letto, spaventata e preoccupata, ma senza alcuna ferita. Sta bene.

I motivi

Non è da escludere che il crollo sia legato alle piogge degli ultimi giorni e alle conseguenti infiltrazioni dell’acqua nel tetto e fra i muri portanti. Il crollo ha interessato parte del solaio dell'abitazione, con distacco e caduta di tegole, parti di cemento e dell’intonaco, finiti non all’interno delle camere ma sulla strada e sul marciapiede. I Vigili del fuoco sono arrivati con diversi mezzi: appena arrivati hanno ben pensato di fare un controllo all’interno del fabbricato, trovando come detto la donna nella camera da letto che non aveva subito danni. La pensionata era spaventata, forse si era accorta di quanto accadeva senza avere però la forza di alzarsi.

L’intervento

Passata la paura, i Vigili del fuoco hanno delimitato la zona e provveduto alla messa in sicurezza dell'area circostante. In via precauzionale, la donna è stata portata via dalla casa anche in attesa delle verifiche sulla stabilità dell'intera struttura. La strada è stata temporaneamente interdetta al transito di persone e veicoli, sino al termine delle prime fasi dell’intervento sulla casa e fino alla messa in sicurezza della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Sestu. Nessuno avrebbe mai segnalato una situazione di pericolo dell’abitazione. Prima le piogge abbondanti della scorsa settimana, poi quelle delle ultime ore, ne hanno evidentemente minato almeno in parte la stabilità, con l’improvvisa caduta del detriti e delle tegole sul marciapiede della strada in quel momento per fortuna del tutto isolata.

Maltempo

Sono state diverse le abitazioni danneggiate dal maltempo in tutto l’hinterland con continui interventi dei Vigili del fuoco e dei tecnici dei Comuni interessati. Per fortuna nessuno è rimasto al momento ferito. Anche la scorsa notte nella zona la pioggia è caduta abbondante con nuovi danni rilevati in vecchie abitazioni ma soprattutto nelle strade di campagna, già gravemente danneggiate dal ciclone che si è abbattuto dalla notte del 18 al 21 gennaio scorsi.

