Cristian e Davide sono i re della morra 

Primi tra oltre 500 giocatori arrivati da ogni regione del Mediterraneo, e dal Nord e Sud America. Cristian Spano e Davide Perra, di Mandas, sono stati incoronati campioni del mondo di morra nella 22esima edizione di Morramondo, il campionato internazionale di questo sport che si è svolto a Cividale del Friuli.

Una vittoria arrivata al termine di una competizione dura e combattuta contro la coppia valdostana. Ben 550 i giocatori in campo, a conferma della dimensione internazionale della manifestazione e del fascino che la morra, esercizio di memoria abilità e sangue freddo, esercita anche sulle giovani generazioni. Cristian Spano e Davide Perra hanno portato sul podio internazionale una tradizione antica e dimostrato un grande talento.

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