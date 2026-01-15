VaiOnline
Marina.
16 gennaio 2026 alle 00:37

Crisi abitativa, ciclo di incontri sulla sfida sociale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Film, presentazioni di libri e attività: al via, negli spazi della parrocchia di Sant’Eulalia, il ciclo di incontri “Diritto alla casa. Visioni e letture su crisi abitativa e diritto alla città”, con quattro appuntamenti tra fine mese e inizio febbraio.

Aumento dei costi di affitto, condizioni abitative precarie, pressione turistica e gentrificazione dei quartieri: sono fattori che incidono molto sulla possibilità per molti di vivere nei contesti urbani.

Promosso dal Laboratorio di Ecologia Urbana Enrico Corti, col coordinamento dell’associazione Mesu, l’iniziativa tratta argomenti affrontati nel nuovo piano urbanistico di Cagliari: «Il tema dell’abitare è oggi una delle principali sfide sociali e urbane che attraversano le città contemporanee», spiega l’assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale Matteo Lecis Cocco Ortu. «Il diritto alla casa non può essere un tema marginale o emergenziale, ma una questione strutturale che riguarda il modello di città che vogliamo costruire».

Il programma si apre lunedì 19 gennaio con la presentazione del libro “Abitare in affitto. Le ultime frontiere dell’estrattivismo immobiliare”, di Chiara Davoli e Stefano Portelli. A seguire la proiezione del documentario “Esseri urbani”.

Lunedì 26 gennaio la proiezione di “Recinti urbani” di Francesco Cerrone, un’inchiesta sui processi di gentrificazione e turistificazione.

Il 2 febbraio l’appuntamento è con “Good Buy Roma”, di Margherita Pisano e Gaetano Crivaro, e col cortometraggio “Le case che eravamo”, di Arianna Lodeserto.

Chiude, il 9 febbraio, “A început ploaia” di Michele Lancione, su precarietà abitativa e lotte contro gli sgomberi.

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, inizieranno alle 19.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 