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Redentore.
06 agosto 2026 alle 00:23

Cresce l’attesa per la sfilata 

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Per le richieste di partecipazione di amazzoni e cavalieri alla sfilata del Redentore c’è ancora tempo fino al prossimo 14 agosto, con una novità già annunciata dall’assessorato al turismo guidato da Natascia Demurtas qualche settimana fa in commissione Cultura, riguardo al nuovo percorso per i cavalieri, che partirà da piazza Italia. Ma ieri scadevano anche le richieste per la partecipazione dei gruppi che vogliono sfilare alla Festa di fine agosto. C’è curiosità per capire quanti e quali gruppi saranno presenti tra le vie della città. La selezione delle associazioni, dopo le richieste dei gruppi folcloristici da invitare alla Festa del Redentore, comprese le esibizioni durante il Festival regionale del folclore, è riservata al Direttore Artistico, al Comitato Tecnico Artistico composto da una rappresentanza dei componenti dei gruppi folk, cori e tenores nuoresi e dai dipendenti individuati presso l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Nuoro. Cresce l’attesa per conoscere il programma a corollario di tutte le manifestazioni che faranno da cornice alla grande festa della domenica

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