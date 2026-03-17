VaiOnline
Tortolì.
18 marzo 2026 alle 00:13

Corso pedonale, negozi in agonia 

Via Umberto: i commercianti chiedono una riapertura parziale alle auto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Causa Corso chiuso ci vediamo costretti a chiudere l’attività». È il cartello che campeggia nella vetrina del negozio Donna Abbigliamento sul Corso Umberto al civico 55. Liquidazione totale fino a esaurimento merce. Romano Albanese, titolare insieme alla moglie Maria Grazia, fa i conti con la realtà. «Non passa più nessuno da quando è chiuso, abbiamo perso tutti i clienti. Posso dimostrarlo con i numeri nei conti. Dopo 19 anni di attività, dieci nel Corso, siamo in crisi nera. Speravamo in un’apertura almeno in determinati orari, ma non c’è la volontà. Azzerare i corrispettivi è umiliante per un imprenditore. Non ci sono più i requisiti per continuare».

Salotto vuoto

Da strada impraticabile, prima del restyling, a “salotto buono”, elegante e abbellito con ulivi. Tutto bello ma non per il commercio. «È disastroso», conferma Roberto Lai, titolare di una parafarmacia. «Non stiamo più lavorando, siamo fermi. Mi vedo costretto a chiudere d’inverno e aprire solo d’estate, oppure non ha senso continuare». Lai racconta di aver inviato diverse pec all’amministrazione per chiedere un confronto e trovare soluzioni.

Da Lanusei a Tortolì, anche Massimiliano Podda ha investito nel Corso con il suo negozio di calzature: «La situazione non è rosea. Siamo in difficoltà. Le auto non passano più, utilizzano la circonvallazione e non entrano nel centro storico. Le persone non vedono le vetrine e si dimenticano delle nostre attività. Non ha più senso. Ho investito qui dal 2004 e ho sempre lavorato bene, mai avuto un calo simile». A ben guardare, nel Corso si contano diversi locali con serrande abbassate con scritte affittasi, vendesi o saracinesche chiuse da anni. A questi si aggiungono alcuni temporary shop, negozi aperti solo in estate.

Coro di critiche

«La prima vittima, ma non sarà l’ultima», dice Mauro Fanni della Casa del Pecorino. «Quello che chiediamo è un’apertura, almeno al mattino, per venire incontro a tutti. Questo è il cuore commerciale della città, non siamo cittadini di serie B». Per Lucia Scalas, della Pasticceria, «la mia attività non è compatibile con il Corso chiuso. Ho investito qui quando c’era il passaggio delle auto. Mancano parcheggi e molti clienti, soprattutto dai paesi limitrofi, si lamentano perché non ne trovano ed è difficile arrivare dalle vie interne». Dello stesso parere Marco Lai, dell’Orologiaio, dal 1988 in via Cairoli: «Il Corso è bello ora, ma bisogna consentire l’accesso in determinati orari, non si può chiudere sempre. I nostri clienti che arrivano da fuori non riescono più a raggiungerci. Se chiudi l’ingresso del paese, le persone tirano dritto. Il Corso rischia di morire commercialmente, se aspetti solo i mesi estivi, sarà solo per negozi temporanei».

C’è poi chi ha cambiato idea sulla chiusura. «Eravamo favorevoli alla zona pedonale – dice Battistina Lai del ristorante S’Apposenteddu – Invece abbiamo registrato un calo di fatturato significativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La sindaca Contini: «Contatteremo la Regione per valutare come agire»

Torri alte 200 metri tra le domus de janas

Impianto eolico a Putifigari: il Tar accoglie il ricorso di Edison L’Isola senza protezione dopo la bocciatura delle Aree idonee 
Lo. Pi.
Il conflitto

Diplomazia e dialogo, la linea prudente dell’Italia

«Contrari all’intervento armato nello Stretto di Hormuz» Crosetto: una missione internazionale sotto l’egida Onu 
Lo prevede l’accordo preliminare firmato dalla Regione che ha deciso anche di ritirare il ricorso presentato nel 2023

Aeroporti, un destino da merce di scambio

Dopo la privatizzazione gli scali dell’Isola possono essere rivenduti nel giro di due anni 
Alessandra Carta
Il caso

La Corte d’appello vaticana: processo Becciu da rifare

«Diritto di difesa non pienamente garantito», i giudici decretano la «nullità relativa del primo grado» 
L’inchiesta

Armi e pestaggi: arrestato Baby Gang

Il trapper accusato anche di violenze sulla ex: «Non hai diritto di parola» 