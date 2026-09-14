Corsa contro il tempo per l’omologazione 

Lavori al campo sportivo comunale di Armungia per ottenere l’omologazione da parte della Lnd. Il Comune ha affidato gli interventi necessari anche per adeguare i dispositivi di sicurezza. Le opere riguarderanno in particolare la spazzolatura e il decompattamento del manto, il livellamento dell’intaso e l’installazione di pannelli antitrauma sui pali. La spesa è di 4.965 euro e i lavori sono stati affidati alla Gestione Servizi Ambiente di Serrenti. Nel frattempo la squadra potrà continuare a utilizzare il campo di località Cea grazie alla deroga concessa fino al 31 ottobre. Una volta conclusi gli interventi, il Comune procederà con il versamento della quota prevista per completare la pratica di omologazione. In una fase successiva è previsto anche un intervento sull’impianto di illuminazione. L’amministrazione ha inoltre destinato circa 5mila euro, attraverso un contributo, all’associazione sportiva che utilizza l’impianto.

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