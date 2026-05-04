Coppa Italia, per Secci arriva il primo successo 

Un successo importante, anche dal punto di vista simbolico. La pluricampionedda di nuoto paralimpico, Francesca Secci, sta vivento con grande entusiasmo la nuova avvantura nel paraclimbing. Nella terza prova disputata nel weekend a Roma (negli impianti dedicati a Fulvio Bernardini), la selargina del V10 il Circolo ha conquistato il suo primo successo in Coppa Italia, precedendo Fiamma Cocchi (Stone Monkey) e chiudendo al secondo posto la classifica finale della categoria AL2. Secci era già stata seconda nella tappa disputata a Milano ma non è bastato per la convocazione per la Coppa del Mondo che si disputerà a Salt Lake City il 15 e 16 maggio.

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