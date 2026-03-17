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18 marzo 2026 alle 00:11

Coppa Italia: in finale Castiadas o Arborea 

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Il Bonorva è già in finale dopo l’impresa compiuta nel penultimo atto contro l’Alghero e ora attende una tra Castiadas e Arborea per sapere chi le contenderà la Coppa Italia di Promozione.

Le due sfidanti scendono in campo oggi alle 16 nel Sarrabus, dove si gioca il match di ritorno che stabilirà l’avversaria della squadra del tecnico Pulina. Si parte dall’1-0 dell’andata a favore degli oristanesi, vittoriosi grazie al gol segnato al 34’ del primo tempo da Miranda. Un vantaggio minimo per gli uomini dell’allenatore Firinu che consente a quelli di Antinori di sperare nella rimonta. Sulla carta i padroni di casa dovrebbero essere favoriti, tenuto conto dell’attuale classifica: sono terzi a quota 61 punti a fronte dei rivali attualmente sesti e distanti ben 19 lunghezze. Ma le partite singole di norma sono aperte a ogni risultato e inoltre va considerata la possibilità che le energie, anche mentali, spese per centrare l’obiettivo principale (la salita in Eccellenza) possano far passare in secondo piano questa competizione.

Il Terralba primo ha un vantaggio sui sarrabesi di 4 punti, quindi ancora tutto può succedere. E forse è quello che pensa anche l’Arborea, forte del suo gol di vantaggio e in ogni caso pronto a dare battaglia per accedere all’ultimo atto, dove già è arrivato un Bonorva capace di eliminare la schiacciasassi Alghero che nel girone B ha fatto il vuoto e si appresta a festeggiare il ritorno in Eccellenza. Nella semifinale di ritorno ha vinto 3-0 dopo il pari a reti bianche dell’andata (reti di Zappareddu, Madeddu e Saba) e attende solo di scoprire quale sarà l’avversaria.

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