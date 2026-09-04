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05 settembre 2026 alle 01:11

Coppa Italia, il ritorno del primo turno parte dagli anticipi 

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Quattro anticipi avviano il ritorno del primo turno della Coppa Italia. Nel torneo di Eccellenza, oggi alle 17.30 Villacidrese-Terralba (andata 2-0) e mezz’ora più tardi Usinese-Alghero (0-6). In Promozione, alle 18 si giocano Ozierese-Buddusò (5-0) e San Giorgio Perfugas-Monte Alma (2-3).

Domani la quasi totalità delle altre partite. In Eccellenza sono gli ottavi: in campo, tutte alle 17, Bonorva-Atletico Uri (andata 1-1), Iglesias-Villasimius (1-1), Lanusei-Tortolì (4-4), Santa Teresa-Ilvamaddalena (1-1) e Taloro-Nuorese (0-2). Pronostico incerto in tutte, il big match è il derby ogliastrino del “Lixius” dopo lo scoppiettante 4-4 di domenica. Calangianus già qualificato per il forfait del Tempio.

In Promozione, ai sedicesimi, domani alle 17 Accademia Sulcitana-Uta (andata 0-3), Arborea-Costa Verde (2-0), Arzachena-Luogosanto (2-2), Atletico Masainas-Antiochense (3-2), Campanedda-Li Punti (1-0), Castiadas-Jerzu (0-0), Ferrini-Cus Cagliari (4-1, a Mulinu Becciu), Ovodda-Fonni (0-0) e Thiesi-Bosa (0-1), alle 18 Castelsardo-Coghinas (1-0), Samugheo-Tharros (2-0) e Vecchio Borgo-Selargius (0-1, a Sinnai). Sant’Elena già qualificato, martedì alle 20 Macomer-Macomerese (1-1). (r. sp.)

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