Contro l’inquinamento si sale sul palcoscenico 

Domani alle 17 gran divertimento per tutti con il nuovo appuntamento del Teatro da Cameretta che La Fabbrica Illuminata, con la direzione artistica di Elena Pau, dedica ai piccoli spettatori e alle loro famiglie. In scena, in Via Falzarego 35 (1° piano) a Cagliari, lo spettacolo “E se i Topolini scoprissero i tombini”, firmato e interpretato da Marta Proietti Orzella, per Abaco Teatro.

La storia

Liberamente ispirata a "La Topastra" di Stefano Benni, la storia di una topolina in ribellione contro il genere umano propone spunti di riflessione su temi quali la sostenibilità e la qualità della vita nelle aree urbane, l’uso e abuso di detergenti e veleni, ribaltando il punto di vista sugli animali più fraintesi di sempre. Se per gli uomini i topi sono creature da sterminare, sporche e portatrici di malattie, per la protagonista la realtà è ben diversa. Sono infatti gli esseri umani a inquinare l’ambiente con sostanze tossiche che finiscono nelle fogne, mettendo a rischio la vita sua e della sua comunità. Con sensibilità e ironia, diventa evidente la necessità di ristabilire un nuovo equilibrio ecologico fondato sulla convivenza e sul rispetto reciproco tra le specie.

Info

Spettacolo divertente e coinvolgente che racconta la storia di una topolina in ribellione contro il genere umano.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai numeri: 070 2061531; 389 878 7413 (solo whatsapp) o via mail: prenotazioni.fabbrica@gmail.com.

