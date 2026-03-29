Conto alla rovescia per il Gallo Belotti 

L’appuntamento è per questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini, dove il Cagliari riprende la preparazione dopo un giorno di riposo in vista della trasferta di sabato contro il Sassuolo. Una settimana decisiva non solo per l’importanza della posta in palio al Mapei Stadium, potrebbe segnare il ritorno di Belotti, ma anche quello di Borrelli.

Il “Gallo” sotto osservazione, dunque. Ha già iniziato a svolgere un lavoro parziale col gruppo venerdì e sabato, già oggi potrebbe incrementarlo per poi mettersi, pian piano, al passo dei compagni. E sperare così in una convocazione dopo sette mesi. Aspettano il via libera per forzare anche Borrelli e Liteta che hanno chiuso la scorsa settimana con allenamenti personalizzati.

Out chiaramente Felici e Idrissi (stagione finita per entrambi). Rientra dalla Slovacchia Obert. Ancora assenti, invece, gli altri quattro nazionali: Caprile e Palestra con l’Italia, Kiliçsoy con la Turchia e Sulemana con il Ghana.

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