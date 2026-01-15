VaiOnline
Istituto etnografico.
16 gennaio 2026 alle 00:34

Conferenza internazionale sul canto a tenore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riparte il progetto Amparu, legato al canto a tenore e alla digitalizzazione. Ieri nell’auditorium Lilliu la conferenza internazionale con rappresentanti di Macedonia del nord, Lettonia, Portogallo, Georgia, Finlandia, Estonia, Slovacchia e Croazia e una rassegna con i gruppi Picotu, Janna Bentosa, Amici del folclore e Puntzita di Nuoro, Supramonte di Orgosolo, S’arvorinu di Orune e Santu Larettu di Silanus.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione e attuata dall’Isre con il coordinamento delle arti orali Campos in sinergia con le associazioni Tenores Sardigna e “Boches a tenore”.

Ieri mattina la conferenza “Living heritage, digital archives” sul patrimonio vivente e gli archivi digitali con il presidente dell’Isre, Stefano Lavra, Andrea Dettori dell’assessorato regionale alla Cultura, l’etnomusicologo Bustianu Pilosu, Eleonora Arba dell’Isre, Maria Laura Mossa della Regione, Alessandro Sanna del progetto Tedimus, Francesco Coloru del museo del canto a tenore di Bitti, e Diego Pani, responsabile scientifico di Amparu. È emersa la volontà di procedere con la produzione di documentazione audiovisuale nei luoghi della cultura vivente e con l’immediata restituzione delle tracce digitalizzate alle comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 