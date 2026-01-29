Con Caredda riecco i Riformatori 

I Riformatori conquistano un consigliere in via Porcu, Francesco Caredda, e tornano in Municipio dopo cinque anni di assenza. Un rinforzo all’interno di un’operazione di ricostruzione della base quartese del partito in vista delle Amministrative in primavera, in attesa di chiudere sulla coalizione - alternativa a quella targata Milia - e sul nome del candidato sindaco. In campo con i Riformatori, oltre all’attuale consigliere comunale che ha appena fatto ingresso, c’è anche l’ex sindaco Mauro Contini, e la segretaria cittadina Paola Minerba.

L’approdo

L’adesione di Caredda è stata formalizzata pochi giorni fa. Il cambio di casacca politica verrà comunicato ufficialmente nella prossima riunione dell’assemblea civica, compreso il passaggio obbligatorio - dal gruppo Io sono Quartu, che sparisce in Consiglio - al Misto. «Ho scelto di aderire ai Riformatori per unire quella che è la mia esperienza civica, moderata e liberale, all’interno di un partito che ai massimi livelli sardi rappresenta esattamente questo», spiega Caredda. «Ho sposato valori, ideali, identità, progetti, per riportare il secondo partito del centrodestra nella terza città della Sardegna. Sono convinto che unendo le forze possiamo diventare una forza politica di riferimento per quella che sarà l’alternativa all’attuale governo cittadino».

Il travaso

Un’operazione che porterà dentro il partito anche gran parte della civica "Io sono Quartu”, in questi anni rappresentata da Caredda dentro il Municipio. «Il partito si rafforza con l’ingresso di un consigliere comunale di esperienza e competenza, confermando ancora una volta la nostra attrattività, frutto di serietà, coerenza e costanza nella proposizione delle nostre iniziative politiche», commentano il segretario regionale Aldo Salaris e la presidente Gabriella Mameli. Parole di benvenuto anche da parte del coordinatore provinciale del partito, Giorgio Angius: «Ringraziamo Francesco per avere scelto i Riformatori come sua nuova casa, l’auspicio è che insieme a Mauro Contini e Paola Minerba si possa costruire un bel gruppo e una proposta politica di crescita».

Il candidato

Resta in sospeso la decisione sul leader della coalizione. FdI per ora ha proposto l’attuale consigliere Lucio Torru, il più votato in città, ma il nome non ha ancora incassato il sì delle altre forze politiche alleate. “Prima vanno stabiliti i confini della coalizione, poi insieme si deciderà quale può essere l’interprete migliore per il progetto”, spiega l’ex sindaco Mauro Contini, in rappresentanza dei Riformatori. «A chi dice che siamo in ritardo ricordo che sulla mia candidatura a sindaco si decise due mesi prima delle elezioni, e andò bene. Il punto non è chiudere subito sul nome, ma costruire una vera alternativa all’attuale governo cittadino».

