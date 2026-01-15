«Complottava con Farage» Ministro ombra espulso dai Tory 

Londra. È caos nel partito conservatore britannico, arrivato a una drammatica resa dei conti dopo una lunga crisi. La leader dei Tory, Kemi Badenoch, con un messaggio su X ha silurato dal suo governo ombra Robert Jenrick, controverso e rampante falco anti-immigrazione che aveva l’incarico di ministro ombra della Giustizia nella compagine d’opposizione, accusandolo di aver «complottato in segreto» per passare fra le file del trumpiano Reform Uk di Nigel Farage. Badenoch dice di avere «prove chiare e inconfutabili» di un tradimento volto a «danneggiare il più possibile» i Tory. La conferma è arrivata nel pomeriggio: Jenrick si è presentato al fianco di Farage in una conferenza stampa a Londra per annunciare il suo passaggio a Reform Uk e sparare a zero sul suo ex partito, colpevole, come il Labour al governo, del «declino» del Regno Unito. «Rispetto Badenoch, ma non mi fido più dei Conservatori: non sono adatti allo scopo», ha aggiunto, lanciando anche un appello a seguire il suo esempio e sostenere l’ex tribuno della Brexit affinché diventi «il prossimo primo ministro». È la defezione dai Tory più pesante per Badenoch, che arriva dopo un flusso continuo di ex deputati, ministri e consiglieri locali riciclati col partito di Farage.

