Completato il parco con la zona fitness 

Da area abbandonata a nuovo parco con spazio fitness all’aria aperta. È la nuova vita della zona dell’ex distributore di carburante all’ingresso di Selargius, dov’è stato completato il cantiere di restyling inserito nel mega progetto dell’anello sostenibile della Città metropolitana: piste ciclabili a due corsie che attraversano la città, e il piccolo parco davanti al liceo Pitagora, interventi realizzati con i 2,5 milioni del Pnrr conquistati dal Comune tre anni fa.

Operai e mezzi dell’impresa incaricata dal Comune hanno ultimato i lavori nello spazio fra via Primo Maggio, via Londra e via della Resistenza. Un angolo all’ingresso della città, acquistato dal Comune e rinato: un’area verde dove sono stati installati anche alcuni attrezzi per l’allenamento all’aperto, panchine e cestini. Intorno per ora ci sono ancora i nastri arancioni da cantiere, ma nei prossimi giorni - assicurano da piazza Cellarium - verrà aperta al pubblico.

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