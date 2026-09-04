Como stellare: il Genoa si inchina a Baturina, Diao e Paz 

Genoa 1

Como 4

Genoa (3-5-2) : Bijlow, Marcandalli (36' st Meichtry), Ostigard, Vásquez, Sabelli (1' st Vitinha), Frendrup, Sow (30' st Amorim), Baldanzi (20' st Ehizibue) , Ellertsson, Colombo (20' st Messias), Osmajic. Allenatore De Rossi.

Como (4-2-3-1) : Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha (34' st Ricci); Diao (39' st Liberali), Nico Paz (34' st Milla), Baturina (20' st Caqueret); Douvikas (20' st Kean). Allenatore Fabregas.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel primo tempo 19' Osmajic, 25' Baturina, 30' Diao, 40' Paz; nel st 33' Diao.

Genova. Como capolista per una notte. I lariani vincono a Genova con un perentorio 4-1 contro i rossoblù e si godono la vetta della classifica in attesa delle altre sfide della terza giornata di campionato. Al Genoa non è bastato passare in vantaggio con Osmajic, perchè Baturina, Diao e Paz nel primo tempo l'hanno subito ribaltata, poi ancora Diao ha chiuso i conti nella ripresa, infliggendo la terza sconfitta in altrettante gare alla squadra di Daniele De Rossi, che ha portato in panchina i nuovi acquisti El Shaarawy ed Ehizibue. Per il Genoa non è ancora allarme rosso. Ma contro il Frosinone nel prossimo turno si capirà se è stato solo l'effetto di un avvio difficile o qualcosa di più grave.

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