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Comune.
07 settembre 2026 alle 00:38

Commissioni al lavoro su sport e pulizia nelle strade 

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Continua il lavoro delle commissioni consiliari, con una settimana di appuntamenti dedicati ad alcuni dei temi più rilevanti per la città: dagli impianti sportivi alla pulizia urbana, dalle attività commerciali fino agli interventi per le persone vittime della tratta.

Si parte oggi alle 15 con la commissione Sport, Tempo libero eImpiantistica sportiva convocata in videoconferenza. Al centro della seduta ci sarà la revisione del regolamento dello Skatepark, con l’audizione della Funzionaria del Servizio Sport e tempo liberoMaria Valeria Piras, del Presidente regionale della Federazione Skate Italia Serafino Corrias, del gestore delloSkatepark Riccardo Asunis, dell’Istruttore skate Italia Alberto Del Piano e dei rappresentanti della Only Skatepark GiulioCasadio e Simone Marras.

Domani sarà invece la volta della commissione Ecologia Urbana,Ambiente e Verde Pubblico. L’assessora Luisa Giua Marassi e il dirigente del Servizio igiene, decoro urbano e ambiente Paolo Pani, saranno ascoltati sullo stato delle pulizie ordinarie e straordinarie di strade, piazze e

marciapiedi. La seduta sarà anche occasione per programmare i prossimi lavori.

Mercoledì alle 9 invece, sarà convocata nella Sala del Retablo di Palazzo civico la commissione Salute e Benessere. Al centro ci sarà la situazione delle persone vittime della tratta in città e gli interventi in corso. In audizione sarà ascoltata suor Caterina Bua, responsabile del progetto “Anti tratta – Elen Joy”, realizzato in partenariato con l’Amministrazione comunale.

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