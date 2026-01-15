VaiOnline
Sassari.
16 gennaio 2026 alle 00:34

Commercianti nell’incubo della spaccata quotidiana  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Corsi e ricorsi delle spaccate a Sassari. Giovedì notte è andata in frantumi la vetrata del Caff&Miciclo nell’Emiciclo Garibaldi a opera di due persone incappucciate che hanno portato via 100 euro dal fondo cassa. Dovrà invece spenderne più di 10 volte tanto il proprietario, Alberto Fois, per farne mettere una nuova.

«Siamo molto preoccupati- riferisce lui, presidente territoriale di Confcommercio e di Fipe nord-ovest. Ci sentiamo presi di mira». È il terzo episodio in poco più di una settimana dopo i furti nelle pizzerie Bùca di viale Trieste e Monhos in viale Umberto. Tutti compiuti con l’uso di una pietra per rompere il vetro e prelevare somme dai 95 centesimi ai 150 euro. «Ciclicamente in città assistiamo a questi fenomeni e tanti colleghi hanno paura che adesso tocchi a loro».

Colpisce il fatto che l’ultima incursione sia avvenuta in una zona centrale piena di telecamere, segno forse di spavalderia ma soprattutto di disperazione. L’anno scorso si era assistito alla stessa dinamica con una serie di spaccate compiute in centro, tra negozi di ottica e bar, fino agli arresti compiuti dai militari dell’Arma. «Mi auguro che i carabinieri trovino anche questi. Il problema però è che poco dopo sono di nuovo fuori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 