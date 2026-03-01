Colpo dell’Isili a Barumini: ora è secondo a -6 dalla vetta 

Lib. Barumini 0

Isili 2

Libertas Barumini : Fed. Ghiani, Fil. Melis, Mascia, Concu, Puddu, Scalas (82’ Garau), Piga, Pittau, Corona, Tomasi, R. Ghiani (80’ Magnini). Allenatore Torrigiani.

Isili : Caria, Mat. Mura, Meloni, Massa, Sim. Mura (78’ A. Casu), Casadio (84’ Cambuli), Secci (85’ Caredda), Melis (53’ Zedda), Demuro, Laconi, Pribeagu. Allenatore Melis.

Arbitro : Schirru di Oristano.

Reti : 78’ Meloni, 89’ A. Casu.

Colpo esterno dell’Isili, che ritorna dalla trasferta sul campo della Libertas Barumini con tre punti in più. Gli ospiti si fanno vedere in avanti al 30’ con Simone Mura, che riceve da Pribeagu, tira ma colpisce il palo. Al 38’ Tomasi per Corona, quest’ultimo tira alto di poco sopra la traversa. Poco dopo Pribeagu impegna severamente il portiere di casa, che si distende e devia in angolo. Al 45’ Simone Mura si fa tutta la fascia, va sul fondo, mette in mezzo per Demuro, il suo tiro viene poi parato dal portiere del Barumini. Al 60’ si fa vedere il Barumini con Corona, tiro a girare all’incrocio, vola Caria che devia in angolo. Al 78’ il gol che sblocca la gara: Meloni lascia partire un destro dal limite dell’area che si infila nell’angolino basso del portiere di casa. All’89’ il raddoppio: lancio di Pribeagu su Laconi, palla in mezzo per A. Casu, colpo di testa e gol: è il 2-0. (a. d.)

