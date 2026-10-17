Coloni armati di mazze aggrediscono la delegazione di diplomatici europei 

Tel Aviv. L'ennesimo episodio di violenza perpetrato da estremisti israeliani in Cisgiordania ha avuto questa volta come obiettivi alcuni diplomatici europei. Una delegazione di francesi, belgi e polacchi, che ieri mattina si era recata nell'area della cittadina cristiana di Taybeh nei pressi di Ramallah, è stata aggredita da una decina di giovani a volto coperto muniti di bastoni. L'auto del consolato belga di Gerusalemme è stata danneggiata, e attivisti sul posto riportano che tra gli aggrediti vi sono anche Anick Van Calster, la console belga, e Bernard Baudoux, sindaco della città francese Aulnoye-Aymeries.

«Eravamo non lontano, stavamo aiutando una famiglia palestinese a cui nella notte hanno rubato le olive di dieci alberi, quando ci hanno allertato di un'aggressione in corso», racconta Amit Orfali, attivista israeliano impegnato in una rete di assistenza agli agricoltori palestinesi presi di mira dai coloni violenti israeliani. «Quando siamo arrivati, sette israeliani a volto coperto e armati di bastoni hanno circondato le nostre auto e ci hanno attaccati, ci hanno chiesto i documenti».

In filmati ripresi da Orfali si vede Baudoux accasciato accanto all'auto con targa diplomatica, e gli israeliani a volto coperto - «non i soliti che conosciamo nell'area, erano molto più violenti» - che si avvicinano con le mazze e fare minaccioso, fino a prendere a bastonate anche la sua auto. Nel corso della giornata si sono registrati numerosi attacchi coordinati di estremisti israeliani volti a bloccare la raccolta delle olive tra i palestinesi in altre aree della Cisgiordania, tra cui Deir Jarir, Jalud, Burqa e Umm Safa.

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