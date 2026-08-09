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Olbia.
10 agosto 2026 alle 00:25

«Città paralizzata: serve un piano» 

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«L’estate non è un’improvvisa calamità naturale: arriva ogni anno»: nella settimana più complicata, tra i flussi in arrivo da porto e aeroporto e i grandi eventi, il gruppo consiliare del Pd pone il problema della viabilità. «Code interminabili, tempi di percorrenza triplicati, quartieri congestionati e il collegamento con la zona industriale completamente paralizzato, – scrivono i consiglieri in una nota – residenti, lavoratori e imprese, turisti stanno pagando a caro prezzo un disservizio intollerabile». Il problema, spiegano, non sono i turisti anche se gli olbiesi intrappolati in coda diventano talvolta insofferenti. «Il turismo è una risorsa fondamentale che va governata, non subita. Una città turistica seria non mette residenti e visitatori in contrapposizione, ma garantisce a tutti servizi efficienti. Quello a cui assistiamo è il risultato di una gestione basata sulla solita logica del "prima succede, poi vediamo". Cantieri aperti senza viabilità alternativa e grandi eventi organizzati senza un piano di deflusso e parcheggi». La soluzione proposta è quella di «un vero Piano della mobilità integrato, che metta in rete quartieri, polo industriale, snodi di accesso, cantieri e trasporto pubblico».

Ma sul piatto c’è anche l’abbattimento della sopraelevata sud. Un grande progetto sul quale Settimo Nizzi crede molto e sul quale ci si sta già muovendo con il monitoraggio del traffico che ha portato in questi giorni alla chiusura delle rampe. «Mentre i cittadini restano bloccati nel traffico, si discutono grandi interventi come l’abbattimento delle sopraelevate», conclude il documento: «Riteniamo politicamente scorretto che un Sindaco a fine mandato ipotechi il futuro strategico di Olbia senza alcun confronto con la città». (c.d.r.)

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