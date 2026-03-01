VaiOnline
Allo Zoboli.
02 marzo 2026 alle 00:31

Cinquina carbonia, il lanusei crolla 

Carbonia 5

Lanusei 2

Carbonia (4-4-3) : Floris, Andrea Mastino (16’ st Brisciani), Hundt, Fabio Mastino, Ponzo, Porcheddu (48’ st Ollargiu), Boi, Gurzeni, Basciu, Barrenechea, Melis (44’ st Massoni). In panchina Saiu, Carrus, Ferralasco, Tatti, Serra, Carboni. Allenatore Mannu.

Lanusei (4-4-3) : Dyguda, Gomes, Mameli, Martins, Menezes, Mereu, Yanagu Rossato (1’ st Munua), Serra (44’ st Manca), Silva Pereira, Troyes, Federico Usai. In panchina Francesco Usai, Vrenna. Allenatore Piras.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 4’ Fe. Usai, 7’ e 38’ Melis, 13’ e 18’ Porcheddu; st 25’ Martins, 35’ Barrenechea.

Note : espulso Menezes, ammoniti A. Mastino, Basciu, Melis, Mameli.

Carbonia. Neppure la seconda gara casalinga consecutiva trova impreparato il Carbonia: dopo l’1-0 al Santa Teresa, supera 5-2 il Lanusei quinto in classifica e si stacca (ma non molto) dalla pericolosa posizione di graduatoria in cui era precipitato.

Si inizia con 12 minuti di ritardo. La sbloccano subito gli ospiti, poi la reazione dei minerari è feroce (tre gol in 15 minuti) ed è un dominio, un mix di concretezza ed estetica: due reti di Melis, due di Porcheddu, gara chiusa. A metà ripresa una girata di testa di Martins rianima la sfida ma la chiude (con gli ospiti rimasti in 10) la rete dell’argentino Barrenechea.

