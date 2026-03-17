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Ghilarza-Soddì
18 marzo 2026 alle 00:13

Cimitero di Zuri, patto tra enti 

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Via libera della Giunta guidata dal sindaco Stefano Licheri all’accordo di programma tra il Comune di Ghilarza e quello di Soddì per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero di Zuri attualmente nel territorio del Comune di Soddì. «L’esigenza nasce dalla carente dotazione di loculi attualmente presenti nel cimitero di Zuri», si chiarisce nella delibera dell’esecutivo Licheri. Già nel 2012 era stato previsto l’ampliamento con l’acquisto di un terreno e nel 2018 il Consiglio comunale di Soddì aveva approvato la variante urbanistica che ha ampliato la zona cimiteriale e ridefinito la fascia di rispetto. Nel 2021 si sono concluse le operazioni catastali di frazionamento e l’acquisto del terreno da un privato. Ora per procedere occorreva l’accordo di programma tra i due Comuni. ( a. o. )

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