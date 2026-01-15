Cie, ecco gli sportelli senza appuntamento 

Rilascio delle carta d’identità elettronica senza appuntamento. La novità da oggi con due sportelli attivi, in via Montececchio e piazza De Gasperi, a ingresso libero per facilitare l’accesso ai servizi e offrire un’alternativa più flessibile rispetto aall’appuntamento con prenotazione.

Dunque da oggi i residenti a Cagliari avranno la possibilità di richiedere l’emissione o il rinnovo della carta d’identità elettronica (Cie) presentandosi direttamente nei due uffici comunali, che attiveranno aperture dedicate. Il servizio sarà disponibile nell’Ufficio di Città 3 di via Montevecchio, ogni venerdì mattina (dalle 9 alle 13) e nell’Ufficio Anagrafe del Palazzo Civico di piazza De Gasperi – via Sonnino, ogni martedì pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30).

Considerati i tempi tecnici necessari per l’emissione del documento di circa 20 minuti per ciascuna pratica, salvo inconvenienti, gli uffici potranno gestire sino a un massimo di 20 Cie per ogni apertura. Dal 20 gennaio poi il servizio, inizialmente programmato nella sede di via Montevecchio, si svolgerà stabilmente nella sede dell'Ufficio Anagrafe di piazza De Gasperi 2. Tutte le informazioni su orari e moduli per il rilascio della Cie si possono trovare sul sito del Comune.

