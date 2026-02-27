Champions: negli ottavi è Atalanta-Bayern 

L’Atalanta pesca il Bayern Monaco in Champions League, Bologna e Roma si affronteranno in un inedito derby italiano in Europa League mentre alla Fiorentina toccano i polacchi del Rakow in Conference League.

In Baviera

Sorteggio sfortunato a Nyon per le squadre italiane rimaste nelle coppe europee. Il compito più difficile spetta alla Dea, unica superstite nella competizione principale dopo che Inter, Napoli e Juventus hanno fallito l’accesso agli ottavi. I bergamaschi se la vedranno con una delle favorite per la vittoria finale. «Avremo il grande orgoglio di rappresentare l’Italia contro una grande realtà del calcio mondiale», ha detto il dg bergamasco Umberto Marino, «cercheremo di rendergli dura la vita giocando da Atalanta, col coraggio, la voglia e la spinta dei tifosi. Dovremo fare la gara della vita, ma se vinceranno loro gli stringeremo la mano». L’andata è in programma il 10 marzo a Bergamo, il ritorno una settimana dopo in Baviera. La vincente sfiderà nei quarti Real Madrid o Manchester City, uno dei big match degli ottavi insieme a Paris Saint Germain-Chelsea. Gli altri accoppiamenti vedono Galatasaray-Liverpool, Newcastle-Barcellona, Atletico Madrid-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen-Arsenal.

Gasperini e Italiano

In Europa League le italiane ancora in lizza, Bologna e Roma, si sfideranno agli ottavi. «La Roma è una grande squadra, da calciatore avevo fatto una finale di Champions Milan-Juve», ha sottolineato il ds rossoblù Marco Di Vaio, «giocare in Europa contro un’italiana ha un sapore diverso, avremmo preferito evitarla». Sulla stessa linea il ds dei giallorossi Frederic Massara: «Potrebbe far perdere un po’ di fascino alla competizione europea ma il rammarico è per il ranking Uefa, perché il derby non favorisce l’Italia. Saranno veramente due sfide difficili ma siamo contenti di giocarle e sarà bello per lo spettacolo». L’andata è in programma il 12 marzo al Dall’Ara, una settimana dopo si gioca all’Olimpico. Chi vince incrocerà ai quarti la vincente tra Lille e Aston Villa.

I viola

L’unica a sorridere sembra essere la Fiorentina che, alle prese con la lotta salvezza in campionato, negli ottavi di Conference affronterà i polacchi del Rakow. Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno in Polonia il 19 marzo. Chi vince se la vedrà con la vincente di Crystal Palace-Aek Larnaca.

