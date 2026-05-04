Centinaia di studenti a lezione di sicurezza stradale 

Giornata finale del concorso scolastico regionale “A spasso in sicurezza”, ideato dal Compartimento polizia stradale per la Sardegna col ministro dell’Istruzione. Oggi alla Fiera, dalle 9 alle 13, si terrà l’evento conclusivo: a partecipare gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici sardi di I e II ciclo, statali e paritari, compresi quelli dell’infanzia. Saranno allestiti degli stand, dove i giovani potranno interagire col personale della polizia stradale e ammirare auto e moto in dotazione, oltre alle vetture storiche della polizia e i mezzi di Anas, vigili del fuoco, Ctm, Arst e Aci. Presenti, con le autorità, anche il Cirem (con una simulazione di guida), la Fiab (che preparerà un percorso ciclabile) e il Servizio Emergenza Straordinaria (che coordinerà la simulazione di un incidente stradale). La giornata punta a diffondere il messaggio sul valore dei comportamenti idonei per salvaguardare la propria incolumità in strada, tutelandola con regole e stili di vita corretti sia quando si è alla guida sia quando si è pedoni. Saranno premiati gli elaborati delle scuole partecipanti, con videomessaggi di personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport. Previsto un momento di riflessione con Omar e Merita Zaher, con un messaggio in ricordo della figlia Najibe vittima del tragico incidente mortale di viale Marconi del 10 settembre 2023. Conduce il comico Alessandro Pili.

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