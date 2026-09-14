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San Vito.
15 settembre 2026 alle 00:13

C’è l’ok al ritiro della plastica, resta l’allarme 

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Un ritiro straordinario della plastica a San Vito, domani, in attesa di una soluzione definitiva a livello regionale e nazionale. Lo ha comunicato amministrazione comunale, spiegando però che i problemi non sono ancora stati risolti. «Visto il perdurare della crisi nei centri di stoccaggio regionali e nazionali», ha detto il sindaco Marco Antonio Siddi, «relativamente ai prossimi conferimenti della plastica invitiamo i cittadini a non esporre le buste sino al prossimo avviso di conferma del ritiro». Sempre domani, dal momento che è previsto il ritiro straordinario della plastica, non ci sarà quello del vetro e delle lattine.

A San Vito la raccolta della plastica è ferma da oltre un mese (per la terza volta da dicembre), con grossi disagi per i cittadini, soprattutto per chi non possiede ampi spazi. Il problema aveva interessato anche il Comune di Muravera, costretto a noleggiare alcuni compattatori per fronteggiare l’emergenza. Tutti i Comuni chiedono soluzioni immediate. ( g.a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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