L’ordinanza.
12 febbraio 2026 alle 00:31

C’è il Carnevale, cambia la viabilità 

Cambia la viabilità, in alcune strade del centro, per la sfilata di Carnevale in programma stasera in occasione del Giovedì Grasso.

Il servizio Mobilità del Comune, su richiesta dell’associazione culturale Viking Group, capofila del gruppo di associazioni organizzatrici degli appuntamenti in città, ha previsto le seguenti modifiche: dalle 17 e sino alla fine della manifestazione, sospensione temporanea della circolazione per il tempo necessario al passaggio del corteo nelle vie De Candia, Mazzini, piazza Costituzione, via Garibaldi, vico Garibaldi, via San Domenico, piazza San Giacomo, via Sulis, piazza Costituzione, via Manno, piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele II.

Previste modifiche al traffico e divieti di sosta anche domenica, per la sfilata dei carri allegorici, e martedì 17 febbraio, per il corteo in programma Martedì Grasso.

