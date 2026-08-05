Da Dal Vecchio a Sinner, che cosa è, oggi, il gossip? Non più il classico pettegolezzo leggero sul mondo dello spettacolo, ma il retroscena e l’arma principale per svelare i giochi di potere della politica, dell’economia e della finanza, trasformandosi nel vero campo di battaglia delle élite. L’ospite di Francesca Figus, pronto ad accomodarsi questo pomeriggio alle 14.30 sul sofà di “Unione Cult”, il salotto culturale di Radiolina, è il giornalista Gabriele Parpiglia, maestro indiscusso del gossip contemporaneo.
Radiolina.
06 agosto 2026 alle 00:21
C’è Gabriele Parpiglia a “Unione Cult”
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